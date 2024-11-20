وأنهى نيكي التعاملات على هبوط بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 38352.34 نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 0.4 بالمئة عند 2698.29 نقطة.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا، عملاقة الذكاء الاصطناعي وأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، نتائج أعمال الربع الثالث بعد إغلاق وول ستريت، الأربعاء، وهي نتائج ستعتبر مؤشرا واختبارا لقوة الطلب على الرقائق واستمرارية الإقبال الهائل على الذكاء الاصطناعي في العالم.

وفي اليابان، هبطت أسهم الكثير من الشركات المرتبطة بالرقائق رغم ارتفاع نظيراتها الأميركية أمس الثلاثاء وذلك ترقبا لنتائج إنفيديا لكن تلك الخسائر تقلصت خلال تداولات ما بعد الظهيرة.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.6 بالمئة وشكل بذلك ثاني أكبر ضغط على المؤشر نيكي بعد شركة طوكيو مارين هولدنجز للتأمين التي هبط سهمها سبعة بالمئة.

كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 0.4 بالمئة.

لكن سهم أدفانتست التي تدرج إنفيديا ضمن عملائها تعافى وصعد 1.1 بالمئة.

وقفز سهم سفن اند آي هولدنجز 6.5 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن العائلة المؤسسة لها تسعى لإعادة شركة التجزئة لتكون خاصة خلال العام المالي الجاري.

وصعد سهم مجموعة سوني 2.8 بالمئة. وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن سوني تجري محادثات للاستحواذ على كادوكاوا كورب للنشر والألعاب والرسوم المتحركة اليابانية (الأنيمي). وأنهى سهم كادوكاوا التعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنحو 16 بالمئة.