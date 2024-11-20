وذكرت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق نقلا عن مصدرين مطلعين أن ترامب قد يعلن عن مرشحه لشغل منصب وزير الخزانة اليوم الأربعاء.

وأضافت الشبكة أنه لم يتم اختيار مرشح بعينه للمنصب حتى الآن.

ومنذ فوزه في الانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر، بدأ الرئيس السابق الذي سيتسلم السلطة مجددا في 20 يناير، بتعيين كوادر إدارته المقبلة، وقد اختار لملء بعض المراكز أسماء فاجأت كثيرين.