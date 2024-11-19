وقالت أسمنت الجوف في بيان إلى السوق السعودي إنها "لن تتكبد" أي تمويل لتنفيذ المشروع ولن تتحمل أي نفقات رأسمالية أو تشغيلية.

وأضافت أنها ستشتري الكهرباء المنتجة من المحطة لمدة 25 عاما بكلفة أقل من كلفة إنتاج الشركة الحالية من محطتها التي تعمل بالوقود الثقيل وأقل من كلفة الكهرباء للقطاع الصناعي في حال الربط بشركة الكهرباء.

وتوقع البيان أن تسهم هذه المحطة بعد اكتمالها بنحو 25 بالمئة من احتياجات الشركة من الكهرباء.