وأعلنت أرامكو في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاقية الثلاثية تحدد آلية التعاون والتخطيط بين الشركتين فيما يتعلق بتصميم وتطوير المشروع، وذلك بهدف تعزيز قدرات التكرير والبتروكيمياويات في "ساسرف"، فضلا عن تحسين التعاون الدولي.

وقال الرئيس للتكرير والكيمياويات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني إن الاتفاق بين أرامكو و"رونغشنغ للبتروكيمياويات" يهدف إلى تقديم قيمة إضافية للمساهمين.

وأكد أن الاتفاقية توضح سعي أرامكو السعودية لتعزيز التعاون الوثيق مع شركائها الرئيسيين والمضي قُدمًا في توسعها الاستراتيجي بقطاع التكرير والكيمياويات والتسويق.