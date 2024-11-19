وقال الوزير في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على هامش منتدى التواصل الحكومي لإعلان "نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة"، إن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي داخل جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ 11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39 بالمئة وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب.

وأشار إلى أن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج يبلغ 30 بالمئة إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج من الحقل 2.835 ترليون قدم مكعب.

في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز في الحقل 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 43 بالمئة وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكعب.

وأضاف الخرابشة أنه لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة، تقوم شركة البترول الوطنية بتعديل خطتها الاستراتيجية للمواءمة مع مخرجات هذه الدراسة من حيث بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار، مما يحتاج وقتا يقدر بالسنوات قد تصل لعشر سنوات لاستكمال العمل على تطوير الحقل، وحجم استثمارات يفوق 2 مليار دينار (2.8 مليار دولار).

وعملت الوزارة عام 2022 على إعادة إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، وبدأت شركة البترول الوطنية بإعداد الدراسات على حقل الريشة الغازي بهدف تقدير الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل وعلى عدة مراحل.

وشملت المرحلة الأولى إعادة معالجة المعلومات الجيوفيزيائية، وفي المرحلة الثانية تم إعداد الموديل جيولوجي Static Model من تنفيذ شركة البترول الوطنية.

وأوضح وزير الطاقة أن شركة البترول الوطنية بصدد تنفيذ مشروع إنشاء خط الغاز من حقل الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 كم، حيث تبلغ السعة الأولية للخط 150 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم كمرحلة أولى، قابلة للزيادة لتصبح السعة 500 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم في مرحلته الثانية، وهذا ايضا يتطلب سنوات من العمل وانفاق رأسمالي.

كما وقعت الشركة عدة اتفاقيات لايصال الغاز مع عدد من الشركات، ووقعت مذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين بالاستثمار بالغاز لاستخدامه في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والبازلت في حقل الريشة الغازي.

وتتبع شركة البترول الوطنية خطة واضحة لتطوير حقل الريشة بهدف زيادة قدراته الإنتاجية التي وصلت إلى 45 مليون قدم مكعب يومياً يتم استغلال قسم منها بمحطة الريشة للطاقة الكهربائية، علما بأن احتياجات الأردن من الغاز يوميا تبلغ حوالي 340 مليون قدم مكعب يوميا.