ويأتي ذلك بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2634.78 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر.

وزادت الأسعار اثنين بالمئة أمس الاثنين لتتعافى من أدنى مستوى لها في شهرين.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 بالمئة إلى 2638.70 دولار للأونصة.

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأولية في "ساكسو بنك": "فقدت عمليات البيع الزخم وهذا يجذب المشترين المحتملين الذين ينتظرون استقرار السوق للعودة إليها".

وأضاف: "توقف الدولار عن الارتفاع وربما كان هذا المحفز ضروريا".

وتراجع الدولار الأميركي مع جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي حين صعد لأعلى مستوى في عام.

ويؤدي هبوط الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وهو ما قد يوفر مزيدا من الإشارات على مسار خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 61 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر.

كما تلقى الذهب الدعم من تصعيد الهجمات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذ شنت موسكو أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأحد.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي ظل حالة الغموض الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى31.4 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.41 دولار.

واستقر سعر البلاديوم عند 1003.43 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من خمسة بالمئة أمس الاثنين.