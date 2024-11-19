وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، إن هذه المذكرة تؤكد التزام "مدن" الثابت بتعزيز فرص الشراكة التي من شأنها دفع عجلة النمو والتنوع في مشروع رأس الحكمة، وترسخ رؤية المجموعة في تطوير مشاريع تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف المجالات.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، حسن علام، إلى أن التعاون في مشروع رأس الحكمة يمهد الطريق لتقديم مشاريع عالمية المستوى ويدعم الطموحات الحضرية والاقتصادية للمنطقة.

وأكد التزم شركته بالاستفادة من الإمكانيات التي تحظى بها مجموعة مدن القابضة، والتطلع إلى نجاح الشراكة لبناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، بيل أوريجان، إن هذا التعاون يعد إضافة جديدة للشراكات الاستراتيجية القائمة في مشروع رأس الحكمة، ويعكس الالتزام المستمر بتعزيز التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين الهادف إلى تسخير الخبرات والقدرات المشتركة لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار.

يذكر أن شركة حسن علام القابضة ستعمل أيضاً على تقديم حلول بناء جاهزة مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة لمشروع رأس الحكمة.