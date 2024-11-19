وحسب وكالة بلومبرغ، فقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل في الدقائق الأولى من بدايته،

أبرز تفاصيل الاكتتاب:

النطاق السعري: يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم إماراتي للسهم، ما يقدر القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 34.93 مليار درهم (9.51 مليار دولار) و37.26 مليار درهم (10.15 مليار دولار).

عدد الأسهم المطروحة: إجمالي 3,493,236,093 سهمًا (15% من رأس المال).

الأسهم المطروحة: أسهم مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو مينا هولدينغ، التابعة لشركة دليفري هيرو المدرجة في بورصة فرانكفورت.

المستثمرون الرئيسيون: تشمل شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار بإجمالي التزامات تبلغ 918 مليون درهم (250 مليون دولار).

مدة الاكتتاب: تبدأ اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر للمستثمرين الأفراد و28 نوفمبر للمحترفين، على أن يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر.

الإدراج المتوقع: من المقرر إدراج الأسهم في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريبًا من هذا التاريخ.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، توماسو رودريجز، "يسرنا أن نعلن اليوم عن فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة طلبات في سوق دبي المالي بعدما شهدنا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين منذ إعلان نية الطرح. تأسست شركة طلبات في الشرق الأوسط في عام 2004، واليوم يستخدم منصتنا أكثر من 65,000 مطعم ومتجر بقالة في ثماني دول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من ستة ملايين عميل نشط. وتركز استراتيجية نمو الشركة على تعزيز عروض منتجاتنا وزيادة حصتنا في السوق، والاستثمار في برامج التكنولوجيا المالية والولاء المبتكرة، كما نعمل على توسيع حلولنا الإعلانية ("منتجات AdTech") واستكشاف مجالات جديدة واعدة للمستثمرين في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المواتية في منطقتنا وسوقها المتنامية، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للانضمام إلينا في مسيرة نمونا".

التفاصيل الإضافية

من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 5.24 مليار درهم (1.43 مليار دولار) و5.59 مليار درهم (1.52 مليار دولار).

التخصيص الأدنى للمكتتبين الأفراد يبلغ 1,000 سهم، وللموظفين المؤهلين 10,000 سهم.

الأسهم المملوكة للمساهم البائع تخضع لفترة حظر مدتها 180 يومًا بعد الإدراج.

تأتي هذه الخطوة وسط اهتمام واسع النطاق من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس استراتيجية الشركة للنمو في الأسواق الإقليمية والدولية.

المستثمرون الرئيسيون

بتاريخ 18 نوفمبر 2024، أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقية مستثمر رئيسي مع مجموعة من المستثمرين الرئيسيين، ويشمل ذلك شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وصندوق أبوظبي للتقاعد وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م الذين التزموا بشراء أسهم في الطرح بمبالغ تصل إلى حوالي 514 مليون درهم (140 مليون دولار أميركي) وحوالي 220 مليون درهم (60 مليون دولار أميركي) وحوالي 184 مليون درهم (50 مليون دولار أميركي) على التوالي.

وبموجب اتفاقيات المستثمر الرئيسي، التزم كل من المستثمرين الرئيسيين بشراء الأسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي.

وعليه، فقد التزم هؤلاء المستثمرون الرئيسيون مجتمعين بحوالي 918 مليون درهم (250 مليون دولار أميركي) في الاكتتاب العام الأولي وفقاً لسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، وستخضع أسهمهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج.

عملية الاكتتاب

سيتألف الطرح من:

طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى"). و؛

طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية").

وتبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى فيما عدا الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 1,000 (ألف) سهم، وسيحصل كل من الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 10,000 (عشرة آلاف) سهم ("الحد الأدنى المضمون للتخصيص").

ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص (1) حجم الشريحة و(2) العدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأي موظف مؤهل وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناءً على سعر الطرح النهائي، مع مراعاة الحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.