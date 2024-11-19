وشهد الدولار تراجعًا نتيجة عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

ويرى كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، إن التحركات الأخيرة في السوق يغلب عليها الطابع الفني بسبب وصول الدولار إلى ذروة شرائية.

وأثارت البيانات الاقتصادية القوية مخاوف بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ سبتمبر.

ومن المتوقع أن يدلي مسؤولو البنك المركزي بعدة تصريحات هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن اجتماع ديسمبر المقبل.

يرى المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 58.8% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 41.2% للإبقاء عليها دون تغيير.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت روسيا أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، مستهدفة شبكة الطاقة الأوكرانية، مما زاد من حالة الغموض الجيوسياسي.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 2623.54 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 2% يوم أمس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2627.60 دولارًا للأونصة.

بالإضافة إلى الذهب، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة أعلى مستوى في أسبوع بزيادة 0.5% لتصل إلى 31.32 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 969.80 دولارًا. واستقر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من 5% يوم أمس.