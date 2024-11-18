وبحسب تقرير نشره موقع "mint"، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع للحظات انهيار الجبل في منطقة "كاتانجا" في الكونغو، كاشفا عن كميات كبيرة من النحاس، ما تسبب في سعادة كبيرة للعديد من الأشخاص المتواجدين في المنطقة.

وتشتهر منطقة كاتانجا في الدولة الإفريقية بمخزوناتها المعدنية الكبيرة.

وتقع الكونغو ضمن منطقة "حزام النحاس" في إفريقيا، وهو امتداد يبلغ طوله 450 كيلومترًا ويمتد من شمال غرب لوانشيا في زامبيا، إلى منطقة كاتانجا في الكونغو، بحسب التقرير.

كما تشتهر المنطقة أيضا بعمليات تعدين النحاس منذ أكثر من قرن من الزمان، وكانت كاتانجا في الخمسينيات من القرن العشرين هي أكبر منطقة لإنتاج النحاس في العالم، بحسب التقرير

وتساهم هذه المنطقة بأكثر من عُشر إنتاج النحاس في العالم.