وقالت أكوا باور في بيان إلى السوق السعودي إن الاتفاقيات تتعلق بمحطتي غاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة وهما مشروع "محطة الرماح 1" ومشروع "محطة النعيرية 1" الواقعتان في منطقتي الرياض والشرقية بالسعودية وبقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط لكل محطة.

وأشار البيان إلى أن ملكية "أكوا باور" تبلغ 35 بالمئة في كل مشروع.

ويعد كل من الشركة السعودية للكهرباء وكيبكو شريكين في كلا المشروعين.

وأوضح البيان أن المشروع عبارة عن "تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة" وبمدة 25 عاما لكل اتفاقية.