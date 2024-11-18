وأضافت بيلوفاس، خلال مقابلة في برنامج "بيزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، الاثنين، إن إستونيا يسرها أن تشارك تجربتها الرقمية مع دول العالم الأخرى، قائلة: "كلما أصبح العالم أكثر رقمنة كلما تحسن العالم من أجلنا جميعا".

وأكدت السفيرة أن نحو 99 بالمئة من الخدمات الحكومية في إستونيا رقمية، مما يجعل الاستفادة من الخدمات أسهل للمواطنين من جهة، ويقلل من تكلفة الخدمات على الحكومة من جهة أخرى.

التعاون مع الإمارات

قالت سفيرة جمهورية إستونيا إن دولة الإمارات حققت إنجازات ضخمة في قطاع التحول الرقمي.

وأضافت بيلوفاس أن لدى الإمارات تقدما رقميا كبيرا يمكن لإستونيا الاستفادة منه، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين ومشاركة الخبرات وخلق التكامل في المجالات المختلفة بين الإمارات وإستونيا، وعلى رأسها الاستثمار.

وأكدت أن لدى إستونيا أفضل نظام للشركات الناشئة في أوروبا، "وبالتالي يمكن للإمارات وإستونيا تحقيق الكثير في مختلف القطاعات"، بحسب تعبيرها.

وقالت: "التنوع الاقتصادي في الإمارات أمر مهم، ونحن في إستونيا مهتمون بذلك ونسعى لتحقيق الأمر نفسه. يمكن للإمارات وإستونيا التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والصحة الرقمية، وهذا أمر نحقق فيه تقدما كبيرا في إستونيا".

"الإمارات أيضا ملتزمة بخلق مستقبل مستدام وهذا أمر تتشاركه مع جمهورية إستونيا"، بحسب بيلوفاس.

وحول التعاون بين البلدين في قطاع الشركات الناشئة، قالت السفيرة إن إستونيا لديها أكبر عدد من الشركات الناشئة مقارنة لحجم السكان، وبالتالي هناك الكثير من الأنشطة في الإمارات، والتي يمكن الاستفادة منها.

وأضافت: "يمكن تأسيس حاضنات الأعمال التجارية المشتركة بين الإمارات وإستونيا، وأن نؤسس أيضا مجتمعا للاستثمار بين البدلين. هذا التعاون قد يعطي شركاتنا قدرة أكبر على الوصول للأسواق المختلفة".