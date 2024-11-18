وقال متحدث باسم الشركة إن العمل جار لإعادة تشغيل الحقل دون الإشارة إلى الموعد المتوقع لاستئناف العمل.

وأوضح أن الانقطاع نجم عن تصاعد الدخان في محطة تحويل كهرباء على اليابسة، ترسل الطاقة إلى المرحلة الأولى من حقل يوهان سفيردروب في النرويج.

وأضاف المتحدث أن الموقف جرى توضيحه بسرعة، لكنه أدى إلى إغلاق مؤقت للإنتاج في الحقل بأكمله.

وقالت شركة "إكوينور" مؤخرا، إن حقل سفيردروب ينتج نحو 755 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.