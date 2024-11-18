وجاء التقرير بعد أيام من إعلان ترامب اختيار الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية الشهيرة، إيلون ماسك لقيادة وزارة كفاءة الحكومة في الإدارة القادمة بالاشتراك مع رجل الأعمال، فيفيك راماسوامي.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن فريق ترامب يبحث عن قادة سياسيين لوزارة النقل لتطوير إطار تنظيمي فيدرالي.

وكان الملياردير الأميركي الشهير، ماسك، قد انتقد الشهر الماضي ضرورة موافقة كل ولاية على سير المركبات ذاتية القيادة بها، ووصفها بأنها "مؤلمة بشكل لا يصدق".

وقالت مامتا فاليتشا، المحللة لدى شركة "كويلتر شيفيوت": "يمكن للائحة فيدرالي موحدة أن تبسط عملية الموافقة، مما يسمح لشركة تسلا بالمضي قدما بسرعة أكبر في اختبار القيادة الذاتية بالكامل".

وبحلول الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم تسلا بأكثر من 8 بالمئة، ليصل إلى مستوى 347.10 دولار.