وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، توقع "غولدمان ساكس" أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسياً خلال العام 2025، بسبب الزيادة في مشتريات البنوك المركزية وخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

كما وضع البنك الذهب ضمن أفضل الصفقات السلعية لعام 2025، وقال إن الأسعار قد تستمر في الارتفاع خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وبحسب "بلومبرغ"، كتب المحللون لدى البنك، بينهم دان ستروفن، في مذكرة بحثية: "اشتروا الذهب".

وأعاد "غولدمان ساكس" التأكيد على هدف سعر 3 آلاف دولار للأونصة، بحلول ديسمبر 2025.

وقال المحللون لدى البنك إن توقعاتهم جاءت بسبب زيادة الطلب على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية في الأساس.

كما ستشهد أسعار الذهب دعما كبيرا من قبل صناديق الاستثمار المتداولة بالتزامن مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة.

وقالت "بلومبرغ" إن أسعار الذهب حققت ارتفاعاً قوياً هذا العام، وسجلت مستويات قياسية متتالية، قبل أن تتراجع بشكل طفيف بعد فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، مما زاد من قوة العملة الخضراء.

وزادت أسعار الذهب بسبب الطلب من القطاعات الرسمية، بجانب تحول الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية.

وأشار غولدمان إلى أن إدارة الرئيس المنتخب ترامب قد تساعد أيضاً في دعم أسعار الذهب حال توليها إدارة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المحللون لدى "غولدمان ساكس" إن التوترات التي قد تحدث في التجارة العالمية قد "تنعش نشاط المضاربة على الذهب".

وبحسب التقرير، فإن المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الأوضاع المالية في أميركا، أكبر اقتصاد في العالم، قد تدعم أسعار المعدن النفيس أيضاً.

وأشار المحللون إلى أن البنوك المركزية، خصوصاً تلك التي تمتلك احتياطيات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية، قد تقرر شراء كميات أكبر من الذهب.

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية حوالي 2585 دولاراً للأونصة، الاثنين، بعد أن بلغت ذروتها فوق 2790 دولاراً الشهر الماضي.