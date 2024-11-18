ويترقب المستثمرون تصريحات لصناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي للحصول على دلالات بشأن مسار معدلات الفائدة.

تحركات الأسهم

بقي المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي دون تغير بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش.

وسجل المؤشر القياسي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع حتى يوم الجمعة للمرة الأولى في عامين ونصف العام، متأثرا بأرباح مخيبة للآمال وقفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ومخاوف من تأثير سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصادات والأعمال العالمية.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 0.3 بالمئة قبل بيان أرباح رائدة الذكاء الاصطناعي إنفيديا الذي من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء.

وهبطت مؤشرات معظم القطاعات الرئيسية، وتصدرت أسهم العقارات هذه الخسائر.

ويركز المستثمرون على تصريحات صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك رئيسة البنك كريستين لاغارد، في وقت لاحق من اليوم وكذلك قراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر نوفمبر التي تصدر يوم الجمعة للحصول على دلالات حول مسار أسعار الفائدة.

وقفز سهم شركة "ميلروز إندستريز" البريطانية بنسبة 7.7 بالمئة بعد أن أعلنت مالكة (جي.كيه.إن إيروسبيس) لصناعة قطع غيار الطائرات عن زيادة سبعة بالمئة في الإيرادات خلال فترة الأربعة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر.

كما ارتفع سهم بروسوس الهولندية التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 2.2 بالمئة بعد أن نشرت بيانا لحركة التداول.