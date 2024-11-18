وذكرت الوزارة الأوكرانية في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.3 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ونفذت الحكومة الأوكرانية برامج لإعادة بناء الأضرار التي خلفتها الحرب مع روسيا مع اقتراب اليوم الألف لبداية الحرب الروسية هذا الأسبوع.

وقال أوليكسي سوبوليف النائب الأول لوزيرة الاقتصاد إن تلك البرامج عززت الطلب على الإنشاءات ودعمت التوسع في قطاع البناء.

وأوضح سوبوليف أن قطاعي النقل والصناعات التحويلية كانا من المحركات الأخرى للنمو الاقتصادي في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الأوكراني أربعة بالمئة هذا العام ثم يتباطأ النمو في العام المقبل إلى نحو 2.7 بالمئة بسبب الحرب والمخاطر الأمنية والعجز المتوقع في الطاقة ونقص الموظفين.