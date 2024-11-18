وأضافت سينوبك في بيانها أن المشروع الجديد يشمل مصفاة بطاقة 16 مليون طن سنويا أو 320 ألف برميل يوميا ومصنع إيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن سنويا ومنشأة لإنتاج الباراكسيلين بطاقة مليوني طن بالإضافة إلى محطة نفط خام بطاقة 300 ألف طن.

وأوضحت أن شركة فوجيان للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين سينوبك وحكومة فوجيان، ستمتلك حصة 50 بالمئة في المشروع، وستمتلك أرامكو السعودية وسينوبك 25 بالمئة لكل منهما.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع العمل في عام 2030. وبمجرد بدء الإنتاج، سيكون قادرا على توريد خمسة ملايين طن من المواد الأولية البتروكيماوية سنويا.

ولم تقدم سينوبك تفاصيل عن القيمة الاستثمارية للمشروع.

ووقعت شركتا سينوبك وأرامكو اتفاقية أولية لبناء المجمع قبل عامين.