وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية قد ارتفع إلى أكثر من 1.13 مليار جنيه، مقابل 86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة ارتفاع 1214 بالمئة.

كما أوضحت أن إيرادات التشغيل بلغت في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 4.8 مليار جنيه (97.36 مليون دولار).

وعزت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون، داليا خورشيد، هذا الارتفاع إلى "نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات مما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات".

وحققت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية نهاية التسعة أشهر الأولى من العام ارتفاعا 757 بالمئة، لتسجل 3.9 مليار جنيه.

ونمت محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية 293 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، فيما حققت منصة بنك الاستثمار نموا في إيرادات التشغيل بمعدل سنوي 282 بالمئة، لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2024.