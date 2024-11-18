وأعلنت الجريدة الرسمية أنه سيتم إسقاط الدعم عن المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن 5 آلاف كيلووات ساعة سنويا، بينما سيتم تحديد سقف الدعم للمستخدمين الصناعيين والقطاعين العام والخاص عند 15 ألف كيلووات ساعة سنويا.

ولن يتأثر مستخدمو القطاع الزراعي بمستويات الدعم الحالية، وتشمل الإعفاءات الأخرى أماكن العبادة والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة من الكوارث.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن المستهلكين الكبار للكهرباء يمثلون نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي 40 مليون عميل سكني.

وتقدم تركيا دعما لاستخدام الكهرباء منذ سنوات عديدة، ويقول المسؤولون الحكوميون مرارا إن الأسر لديها طاقة أرخص من تلك الموجودة في الدول المجاورة.