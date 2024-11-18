كما أشار إلى أن الخطة تشمل 15 طرحا إضافيا في قطاعات متنوعة تشمل بنوك ومطارات إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل.

وتناول الاجتماع سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بحسب منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.