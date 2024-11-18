ووفقا للتقرير، والذي أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، ارتفعت مبيعات 814 شركة غير مالية بنسبة 6.7 بالمئة، على أساس سنوي في النصف الأول.

ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة مبيعات الشركات المصدرة البالغ عددها 194، بنسبة 13.6 بالمئة، في حين تراجعت مبيعات باقي الشركات المحلية البالغ عددها 620، بنسبة 1.9 بالمئة، لتسجل أول انخفاض لها منذ عام 2020.

واستنادا لمعايير بنك كوريا المركزي، قام اتحاد الصناعات الكورية بتصنيف الشركات التي تمثل الصادرات أكثر من 50 بالمئة من مبيعاتها، على أنها شركات مُصدرة، والشركات التي لا تتجاوز الصادارت 50 بالمئة من مبيعاتها على أنها شركات محلية.

وزادت مبيعات الشركات المُصدرة بنسبة 13.6 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول، لكن في حال استثناء شركة سامسونغ للإلكترونيات، وهي الأكبر من حيث الحجم، تصبح الزيادة 5.9 بالمئة فقط.

وانخفض استثمار الشركات بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي سنوي في النصف الأول من هذا العام لأول مرة منذ عام 2020، بحسب الوكالة الرسمية.