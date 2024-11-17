وبحسب الوكالة الاقتصادية العالمية، فإن بورصات دولة الإمارات مجتمعة (سوقي أبوظبي ودبي)، أصبحت أكبر من سوق الأسهم في ميلانو أو مدريد، كما أنها أكبر من معظم الأسواق الناشئة، باستثناء عدد قليل مثل الهند والصين.

وذكر تقرير بلومبرغ أن القيمة السوقية للشركة العالمية القابضة (IHC) ارتفعت بأكثر من 43000% في السنوات القليلة الماضية، مما يمنحها قيمة سوقية تقترب من 250 مليار دولار، وهو ما يمثل ربع قيمة البورصات المجمعة في الإمارات.

بنك أبوظبي الأول أيضا من الأسهم المؤثرة في السوق، حيث يبلغ الوزن النسبي للبنك والشركة العالمية القابضة معا أكثر من 50 بالمئة في المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسوق الأسهم الإماراتية هي جزء من مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة الذي يتم تتبعه على نطاق واسع، والذي يشكل 1.2 بالمئة من المؤشر القياسي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

الارتفاع إلى مستوى تريليون دولار، ساهم فيه أيضا مجموعة من الطروحات الجديدة في الإمارات، والتي كان آخرها أكبر طرح في البلاد هذا العام، الخاص بسلسلة متاجر "اللولو".

ومن المرجح أن يستمر زخم الطروحات في الإمارات خلال الفترة المقبلة بما في ذلك الطرح المحتمل لشركة "الاتحاد للطيران"، وأيضا شركتي "طلبات" و"ألفا داتا".