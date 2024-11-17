وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بالتحسن العام الحالي بعد أن أثرت جائحة كورونا سلبا على نمو تلك الحوالات.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلا في عام 2024 ليصل إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة، والتجارة، والنقل والإنشاءات.

وقال البنك الدولي إن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة مستمرة في عام 2023 وأوائل عام 2024، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7 بالمئة في عام 2023.