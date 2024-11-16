وقال بيان مشترك نشر اليوم: "تظل روسيا العقبة الوحيدة أمام السلام العادل والدائم".

وتابع البيان "ندعم كييف مع اقتراب اليوم الألف من حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا".

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في عام 2024، والتي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف البيان "تؤكد مجموعة السبع التزامها بفرض تكاليف باهظة على روسيا من خلال العقوبات وضوابط التصدير وغيرها من التدابير الفعالة. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا".