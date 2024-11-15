واستقر معدل التضخم السنوي عند 3.5 بالمئة الشهر الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس. وتتماشى النسبة مع توقعات بتسجيل التضخم 3.5 بالمئة في استطلاع رأي لوكالة رويترز وتتجاوز المستوى السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.

وينحي مسؤولون حكوميون باللائمة إلى حد بعيد على مشكلات الإمدادات ذات الصلة بالحرب في ارتفاع التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة في أكتوبر من سبتمبر بسبب ارتفاع تكاليف النقل والملابس والأحذية والأغذية والرعاية الصحية. وعوض تراجع أسعار الإسكان والترفيه إلى حد ما أثر ارتفاع التكاليف تلك.