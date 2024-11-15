وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر كان سجله في وقت سابق من الأسبوع.

ومنيت الأسهم الأميركية أيضا بخسائر بعدما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن لا حاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع وتعريض الأسهم إلى ضغوط.

وتعرضت الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع لضغوط بيع جديدة وسط قلق المستثمرين من علاقات الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد توقعات بتعيين ترامب أحد أصحاب المواقف المتشددة تجاه الصين وزيرا للخارجية.

وهبطت أسهم شركات المستحضرات الصيدلانية اليوم بعدما اختار ترامب الناشط البيئي روبرت إف. كنيدي جونيور ليكون وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية. وكان كنيدي جونيور نشر معلومات مضللة بشأن اللقاحات، بحسب ما ذكرته رويترز.

وأدت أيضا تقارير أرباح باهتة خلال الأسبوع إلى زيادة خسائر السوق.

وهوى سهم بافاريان نورديك 17.4 بالمئة بعدما سجلت الشركة الدنمركية للتكنولوجيا الحيوية أرباحا أقل من المتوقع في الربع الثالث، وبعد أن جاءت توقعات الطلبيات في 2025 أقل من التوقعات.