وأشار ماير خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، "وهذا أمر جيد لها وللعالم"، بحسب تعبيره.

وحول التوقعات بشأن حجم الزيادة في إنتاج أميركا من الطاقة خلال العام القادم، أوضح ماير بأن الأمر "يصعب تخمينه"، بسبب كثرة الموارد في الولايات المتحدة، حيث تنتج أميركا الطاقة في كافة أنحاء البلاد.

وقال: "هناك مساحة كبيرة للنمو، وبالتالي فإن الطلب العالمي سيرتفع والعرض سيأتي من الولايات المتحدة، ولكننا نحتاج إلى السياسات المؤدية لذلك".

وكشف ماير أن معهد البترول الأميركي حدد للرئيس المنتخب وللكونغرس خارطة طريق من عدة نقاط، تسمح ببدء العمل على زيادة الإنتاج في اليوم الأول لتولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأوضح أن خارطة الطريق ستعمل على إتاحة المزيد من مصادر الطاقة للمستهلكين، كما أنها ستتيح لأميركا زيادة الإنتاج بهدف تلبية الطلب العالمي على النفط والغاز.