وروسيا هي أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، وتمتلك نحو 44 بالمئة من قدرة تخصيب اليورانيوم على مستوى العالم، كما أن نحو 35 بالمئة من واردات الوقود النووي للولايات المتحدة كانت تأتي من روسيا، بحسب مكتب الطاقة النووية الأميركي.

لكن في مايو، وقع الرئيس جو بايدن على قانون يحظر اليورانيوم الروسي المخصب، لكن الولايات المتحدة لديها أيضا القدرة على إصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

وقالت الحكومة الروسية إنها وقعت قرارا بفرض قيود مؤقتة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، لكنها أضافت أن هناك استثناءات.

وقالت الحكومة الروسية "اتخذ القرار بناء على تعليمات الرئيس ردا على القيود والحظر الذي فرضته الولايات المتحدة".