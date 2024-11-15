وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، بنسبة 0.1 بالمئة.

وخلال 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر، ارتفعت أسعار الواردات 0.8 بالمئة بعد انخفاضها 0.1 بالمئة في سبتمبر.

وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة توقف تقريبا.

وارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 0.2 بالمئة للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.