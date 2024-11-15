وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، بأن مبيعات التجزئة صعدت 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.8 بالمئة في سبتمبر.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3 بالمئة. وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع ولا تخضع للتعديل وفقا للتضخم.

وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نموه القوية في الربع الأخير. ويستند الاستهلاك إلى حد بعيد إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، مع دعم إضافي من الميزانيات القوية للأسر بفضل انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار المساكن. كما تظل مدخرات الأسر مرتفعة.