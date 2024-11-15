تحركات الأسهم

أنهى مؤشر سوق أبوظبي المالي التعاملات مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة بدعم من تقدم سهم العالمية القابضة بنسبة 1.2 بالمئة، وزيادة سهم أدنوك للغاز 2.1 بالمئة.

وواصل سهم العالمية القابضة المكاسب من الجلسة السابقة التي ارتفع فيها 1.5 بالمئة بعد إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بخمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان إنه من المتوقع إطلاق الشريحة الأولى من البرنامج والبالغة 1.8 مليار درهم أو ما يعادل 36 بالمئة من الإجمالي في 18 نوفمبر الجاري.

وزاد سهم شركة أبوظبي لبناء السفن 7.9 بالمئة في أعلى مكسب يومي له في قرابة ثلاثة أعوام.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.2 بالمئة وزيادة سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 بالمئة.

وقفز سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة 6.3 بالمئة.

تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من ضعف الطلب الصيني وتوقعات بمرات خفض أقل لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ونزل خام برنت 0.39 بالمئة إلى 72.28 دولار للبرميل.

وأنهى مؤشر دبي معاملاته مرتفعا لسادس أسبوع على التوالي، وبنسبة صعود بلغت 2.2 بالمئة.