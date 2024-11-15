وقال المعهد إن "التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا بحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة".

وأضاف أنه "بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي".

ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.6 بالمئة، بسبب صعود الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 3 بالمئة، والصناعات الكيميائية بـ 3 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 2.8 بالمئة.

والجمعة الماضية، توقع رئيس الحكومة كمال المدوري، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمئة، بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال المدوري في كلمة أمام البرلمان: "هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. تقديرات النمو للعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة".