تحركات الأسهم

هبط المؤشر بنسبة 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض المؤشر الفرعي للتكنولوجيا 1.6 بالمئة، وكان سهم "إيه.إس.إم.إل" لصناعة الرقائق من بين الأسهم التي تكبدت أكبر الخسائر، بعد توقع شركة "أبلايد ماتيريالز" الأميركية إيرادات في الربع الأول دون التقديرات.

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 2.3 بالمئة، مع هبوط سهم "بافاريان نورديك" بنسبة 15.5 بالمئة، بعدما أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية نتائج الربع الثالث.

وتعرضت شركات تصنيع اللقاحات الأوروبية لضغوط بعد إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختيار روبرت إف. كنيدي الابن، وهو ناشط مدافع عن البيئة نشر معلومات خاطئة عن اللقاحات، لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وانخفض سهم سانوفي بنسبة 4.4 بالمئة وسهم جي.إس.كيه 3.8 بالمئة.

وزادت الخسائر أيضا بسبب إغلاق وول ستريت على انخفاض الليلة الماضية بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن البنك ليس بحاجة إلى الإسراع في خفض معدلات الفائدة.

في غضون ذلك، قفز سهم إيفوتيك بأكثر من 20 بالمئة بعد إعلان شركة "هالوزايم ثيرابيوتيكس" أنها عرضت شراء شركة الأدوية الألمانية مقابل نحو ملياري يورو (2.11 مليار دولار).