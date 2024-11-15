وبحسب تقرير نشره موقع "Axios" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فإن اختيار ترامب، الذي تم تأكيده بعد إغلاق الأسواق، يضع أحد أبرز المتشككين في اللقاحات في البلاد على رأس وكالات الرعاية الصحية الأميركية.

وانخفضت أسهم شركات "موديرنا" و"بيونتيك" و"نوفافاكس" بنسبة 5.6 بالمئة و 7.1 بالمئة و 7 بالمئة على التوالي يوم الخميس.

تحصل الشركات الثلاث على إيرادات كبيرة من بيعها للقاحات COVID.

وأوضح التقرير أن الرئيس المنتخب يعمل حاليا على بناء حملة "اجعل أميركا صحية مرة أخرى"، بقيادة كينيدي، مما أثار مخاوف المؤامرة بشأن إمدادات الغذاء واللقاحات وصناعة الأدوية.

ونشر ترامب على Truth Social بعد ظهر يوم الخميس أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تحت قيادة كينيدي "ستلعب دورًا كبيرًا في المساعدة في ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية الضارة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الصيدلانية والمواد المضافة للأغذية التي ساهمت في الأزمة الصحية الساحقة في هذا البلد".