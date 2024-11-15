وقالت وزارة الخزانة التركية، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة.

وبلغ العجز الأولي في تركيا، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد قال في مطلع نوفمبر الجاري، إن العجز التجاري للبلاد انخفض 13 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 5.7 مليار دولار.

وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 3.6 بالمئة إلى 23.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 0.2 بالمئة إلى 29.4 مليار دولار.

وقال الوزير بولات: "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات بشهر أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا".

وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري ارتفعت من 209.7 مليارات دولار إلى 216.4 مليار دولار.