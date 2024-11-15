وكانت شركة الطاقة النمساوية OMV قد أعلنت أنها تعتزم التوقف عن دفع ثمن مشتريات الغاز الروسي لشركة غازبروم من أجل استرداد 230 مليون يورو (حوالي 242 مليون دولار) كتعويضات حصلت عليها في قضية تحكيم، وهو ما يثير احتمالات من قيام "غازبروم" بخفض تدفقات الغاز إذا لم تتلق ثمنه.

في الوقت نفسه، أكدت OMV أنها تستطيع تسليم كامل الكميات المتعاقد عليها من الغاز لعملائها في حالة حدوث أي انقطاع محتمل في الإمداد من جانب غازبروم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مخزونات الغاز التابعة لـ OMV في النمسا ممتلئة حاليًا بأكثر من 90 بالمئة.

وبصرف النظر عن التوقف المحتمل لبعض شحنات الغاز الروسي المتبقية، فإن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ارتفعت أيضًا بسبب الطقس البارد في أوروبا، مما عزز الطلب على التدفئة وتوليد الكهرباء بالغاز.

وقد ارتفع الطلب على الغاز والكهرباء التي تعمل بالغاز في الأيام الأخيرة وسط ما يسمى بـ "Dunkelflaute"، وهي الكلمة الألمانية التي تعني "هدوء الرياح الداكن"، مما أدى إلى انخفاض سرعة الرياح وانخفاض مستويات توليد طاقة الرياح.

"هدوء الرياح الداكن"، مصطلح ألماني يصف انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة بسبب نقص الرياح والشمس.

وسجلت أسعار الغاز الأوروبي صعودا بنحو 10% منذ بداية الأسبوع الحالي.