جاءت خطة الاستثمار خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان، والتي طغى عليها التوتر السياسي إذ سحبت الأرجنتين وفدها.

وقالت الشركات إن استثمارها المشترك سيستهدف في المقام الأول آسيا ودول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا لمساعدة المزيد من الناس على الوصول إلى الكهرباء، وبالتالي تحسين الظروف فيما يتعلق بطهي الطعام.

وقال رئيس بي.بي التنفيذي موراي أوكينكلوس "من السابق لأوانه معرفة كيف سيتطور الوضع... لكننا نأمل أنه من خلال الاستثمار المشترك، سنكون قادرين على المساهمة في جهود أوسع نطاقا للتعامل مع التحدي الحقيقي المتمثل في الوصول إلى الطاقة".