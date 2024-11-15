وجاءت توقعات الوكالة في تقرير "توقعات القطاع المصرفي الخليجي لعام 2025: الربحية وجودة الأصول تعززان الأداء القوي"، على الرغم من احتمال أن تتأثر البنوك قليلًا بانخفاض معدلات الفائدة.

وقال د. محمد دمق، محلل ائتماني لدى "إس آند بي غلوبال": "تحقق البنوك الخليجية الأرباح وتستفيد من مؤشرات جودة الأصول القوية وامتلاكها لرأس مال قوي وسيولة كافية في ميزانياتها العمومية".

وأضاف: "مع ذلك، فإن التصاعد غير المتوقع والشديد في المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية للبنوك".

وأكد دمق أنه وبناءً على اختبار الضغط الخاص بـ"إس آند بي غلوبال"، فيبدو أن البنوك الخليجية "قادرة على الصمود في وجه هروب ودائع القطاع الخاص الخارجية والمحلية".

وأضاف: "مع ذلك، فإن التراجع المحتمل لجودة الأصول قد يؤثر سلبًا على ربحيتها في ظل سيناريو الضغوط الشديدة".