وذكرت الوزارة، أمس الخميس، أنها ستطرح سندات بقيمة 16 مليار دولار على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في الطرح يوم الأربعاء المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار وكان الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ العائد على الطرح الآخير للسندات العشرينية 4.590 بالمئة وشهد معدل تغطية بلغت 2.59 مرة، في حين كان متوسط معدل التغطية في أخر 10 طروحات للسندات العشرينية 2.61 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.