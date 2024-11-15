وبلغ صافي أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 224 مليون يورو خلال النصف الأول من العام المالي، وبنسبة ارتفاع بحوالي 29 بالمئة، مقابل 174 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك 515 مليون يورو بزيادة نسبتها 18 بالمئة سنويا.

في الوقت نفسه بلغت قيمة مبيعات ألستوم خلال النصف الأول حوالي 8.8 مليار يورو بزيادة نسبتها 3.9 بالمئة على أساس سنوي، في حين وصل إجمالي الطلبيات لدى الشركة خلال النصف الأول 10.9 مليار يورو.

بلغت قيمة المتأخرات حوالي 94.4 مليار يورو، مما يوفر رؤية قوية للمبيعات المستقبلية.

وقال هنري بوبارت لافارج، الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم: "لا يزال الطلب قويًا، مدفوعًا بسياسات التنقل الأخضر، ومقاومًا للتوترات الجيوسياسية، وحققنا أداءً تجاريًا قويًا في النصف الأول من العام".