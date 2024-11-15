وذكرت الوكالة أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل نموا بمعدل 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق، بعد نموه بمعدل 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي سجلت منطقة اليورو نموا بمعدل 0.9 بالمئة مقابل 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني الذي سجل نموا في عدد العاملين بنسبة 0.1 بالمئة فقط.

وعلى أساس سنوي سجلت الوظائف في المنطقة نموا بمعدل 1 بالمئة مقابل 0.9 بالمئة سنويا خلال الربع الثاني.

وقال جاك آلين رينولدز المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إنه من غير المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي مستداما، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف أن المسوح التي أجريت في الوقت المناسب للشركات والمستهلكين تشير إلى أن النمو سوف يتباطأ في الربع الأخير من العام الحالي. ومن المرجح أن يظل ضعيفا في العام المقبل أيضا.

كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي نتيجة تراجع إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية.

وسجل الناتج الصناعي انكماشا بمعدل 2 بالمئة شهريا خلال سبتمبر/أيلول، بعد نموه بمعدل 1.5 بالمئة خلال أغسطس. وكان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.3 بالمئة شهريا.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال سبتمبر بنسبة 2.8 بالمئة بعد تراجعه بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشه بنسبة 2 بالمئة فقط.