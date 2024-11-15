تحديث الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 72.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0105 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 68.45 دولار.

ويتجه ​​خام برنت للتراجع بواقع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع فيما يتجه ​​خام غرب تكساس الوسيط لهبوط بنسبة 2.7 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل.

وذكرت الإدارة في الوقت نفسه أن مخزونات البنزين هبطت 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 600 ألف برميل. كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 1.4 مليون برميل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلبَ في عام 2025 حتى إذا ظلت تخفيضات تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في ظل الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين.

كما خفضت أوبك هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا من قوة الدولار الذي قفز أمس الخميس إلى أعلى مستوى في عام ويتجه لتحقيق مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يقلل من الطلب.