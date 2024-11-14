وسيشارك شي في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ليما، ثم قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل.

وسيقوم شي أيضا بزيارات دولة إلى بيرو والبرازيل، وكلتاهما مصدر رئيسي لخامات المعادن وفول الصويا وسلع أخرى مهمة لاستدامة الصناعات الصينية الرئيسية مثل المركبات الكهربائية ولحم الخنزير، علاوة على ضمان الأمن الغذائي لسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وأول ما يقوم به شي في ليما هو رئاسة مراسم تدشين ميناء تشانكاي إلى جانب رئيسة بيرو دينا بولوارتي.

واجتذب الميناء العملاق الذي تسيطر عليه الصين استثمارات من بكين بقيمة 1.3 مليار دولار، مع توقع ضخ مزيد من المليارات مع سعي بكين وليما إلى تحويل الميناء إلى مركز شحن رئيسي بين آسيا وأمريكا الجنوبية. وأنشأت شركة (كوسكو شيبينج بورتس) الميناء على ساحل بيرو على المحيط الهادي.