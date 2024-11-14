وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 429.7 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها 750 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 688 ألف برميل.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 175 ألف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 4.4 مليون برميل إلى 206.9 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بارتفاع 600 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.4 مليون برميل إلى 114.4 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 200 ألف.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 321 ألف برميل في اليوم خلال نفس الأسبوع.