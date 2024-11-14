وانخفض صافي ربح "ديزني" بنسبة 19 بالمئة ليصل إلى 564 مليون دولار، بسبب المخصصات التي رُصدت للاستهلاك وارتفاع الرسوم الضريبية.

لكنّ الأرباح المعدلة سجلت 1.14 دولار للسهم، وهو مبلغ أعلى من 1.10 دولار الذي توقعه المحللون.

ومن ناحية الإيرادات، استفادت "والت ديزني" من فيلمي "ديدبول أند وولفرين" و"فايس فيرسا 2" اللذين حققا إجمالي عائدات بثلاثة مليارات دولار في شباك التذاكر عالميا.

ونتيجة لذلك، شهد نشاط مبيعات المحتوى والتراخيص، قفزة في إيراداته بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي.

في المجمل، وصلت إيرادات "ديزني" إلى 22.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 6 بالمئة، في نتيجة فاقت التوقعات.

وشكل الفيديو عبر الإنترنت محرك نمو آخر لـ"ديزني"، إذ زادت إيراداته بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي.

وشهد عدد مشتركي "ديزني بلس" ارتفاعا بـ4.4 ملايين شخص مقارنة بأرقام نهاية الربع السابق، وبات يتابع هذه المنصة 122.7 مليون حساب.

وكانت الزيادة ملحوظة على المستوى العالمي (+5 بالمئة) بينما أتت أقل في أميركا الشمالية (+2 بالمئة).

وبعدما عانت من عجز لفترة طويلة، باتت خدمة البث التدفقي الخاصة بـ"ديزني" مربحة.

ففي الربع الرابع من السنة، ارتفعت الإيرادات لكل مشترك بشكل طفيف (+1 بالمئة)، فيما يعود ذلك بشكل رئيسي إلى رفع التعرفة العالمية وإلى الإعلانات.

وعلّق المستثمرون بشكل إيجابي على نتائج "ديزني". وقد ارتفع سعر سهم الشركة خلال التعاملات الYلكترونية قبل افتتاح بورصة نيويورك، بنسبة 10 بالمئة.