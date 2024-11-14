وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات هبطت بمقدار أربعة آلاف لتصل إلى 217 ألفا، وهو رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 223 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وظهرت قفزة في طلبات الإعانة في أميركا خلال في بداية أكتوبر، بسبب إعصارين هما هيلين وميلتون إضافة إلى إضراب عمال مصنع بوينغ.

ولكن عمليات تسريح الموظفين ظلت عند مستوى قياسي منخفض مما سلط الضوء على متانة الاقتصاد الأميركي.