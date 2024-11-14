وارتفع الدولار إلى ما يزيد على 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.05310 دولار كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في أربعة أشهر عند 1.2630 دولار.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.483 بالمئة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

وتوقعت إديسون ريسيرش أمس الأربعاء أن يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس بمجلسيه بما يمنحه سلطة واسعة النطاق لدفع أجندته.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.3 بالمئة إلى 106.79، ولامس لفترة وجيزة مستوى 107، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2023.

وقفزت عملة بتكوين المشفرة الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد عند 93480 دولارا لكنها تراجعت لفترة قصيرة ثم عاودت الارتفاع اليوم الخميس. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد بيانات وظائف، ولامس 0.6464 دولار.

ولا يزال الفرنك السويسري يواجه ضغوطا أمام الدولار، الذي ارتفع 0.4 بالمئة ليصل إلى 0.8897 فرنك. ومع ذلك، صمد الفرنك بقوة مقابل اليورو، الذي كان في آخر تداول عند 0.9371 فرنك، قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.