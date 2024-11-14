وخلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر وصلت الأرباح الصافية للشركة إلى 650.5 مليون درهم.

وقالت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، في البيان إن أرباحها الصافية العائدة للملاك ارتفعت بنسبة 80 بالمئة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، و78 بالمئة خلال الربع الثالث، وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية.

بلغ إجمالي أصول المجموعة 21.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر، ارتفاعا من 21.4 مليار درهم في نهاية عام 2023، بحسب البيان.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "نتطلع للمستقبل بتفاؤل وإيجابية بفضل الزخم الديناميكي الذي يشهده قطاع العقارات، بالإضافة إلى تحسن مستويات أداء محفظتنا الاستثمارية. وتواصل المجموعة تحقيق الإيرادات من تسييل أصولها العقارية كجزء من أهدافها الاستراتيجية. كما تحافظ على مكانتها وقدراتها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لملاك الشركة، وذلك عبر الاستفادة من الفرص الناشئة واعتماد استراتيجيات الاستثمار المستقبلية".