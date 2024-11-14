وقالت المصادر إن مجموعة شيجيانغ جيلي هولدنغ غروب تبحث الاستحواذ على حصة الأغلبية في فولوكوبتر من خلال قيادة اتحاد شركات (كونسرتيوم) سيضخ استثمارات جديدة في الشركة الألمانية.

وتقدر هذه الاستثمارات بحوالي 95 مليون دولار مقابل الحصول على حوالي 85 بالمئة من أسهم فولوكوبتر، وفقا لبلومبرغ

وقال أحد المصادر إن عائلة جيرهارد شتورم الصناعية الألمانية ستشارك في هذه الصفقة.

وفي حال اتمامها ستخفض هذه الصفقة القيمة السوقية لشركة فولوكوبتر من 1.9 مليار دولار في. 2022 وكان أعلى مستوى لها إلى حوالي 110 ملايين دولار حاليا وفقا للمصادر. وتجري حاليا جيلي عملية الفحص النافي للجهالة خلال الشهر المقبل بحسب أحد المصادر.

كما تجري فولوكوبتر محادثات مع مشترين محتملين آخرين، في حين لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن شروط الصفقة التي قد لا تتم في نهاية المطاف.

وأظهرت المشكلات المالية التي تعاني منها فولوكوبتر صعوبة جعل السيارات الطائرة حقيقة ملموسة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تنهار الشركات الناشئة غالبا قبل أن تتمكن من بيع رحلة واحدة بمثل هذه المركبات.

لكن السلطات الصينية تدعم الاقتصاد منخفض النمو كأولوية، إلى جانب صناعة السيارات الكهربائية التي تنافس بقوة شركات صناعة السيارات الألمانية العريقة.

وفي حين رفض متحدث باسم جيلي التعليق على هذه الأنباء، قال متحدث باسم فولوكوبتر لوكالة بلومبرغ "نظرا لاستمرار التزاماتنا التعاقدة والمالية، لن نعلن أسماء المستثمرين ولا قيمة التمويلات التي نبحثها ولا أي تنبؤات بشأن المستقبل . وأنه "باعتبارنا شركة ممولة من القطاع الخاص، فإننا ننظر بشكل استراتيجي إلى عدة مصادر تمويل متاحة لنا في وقت واحد".